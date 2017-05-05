В Насиминском районе жители проводят акцию протеста в связи с началом строительства между зданиями - ФОТО

Исполнительная власть Насиминского района опровергла информацию ООО "Nicat"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Насиминском районе жители проводят акцию протеста в связи с началом строительства между зданиями.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент Report, жители домов 46, 48, 50 и 52 по улице Асифа Магеррамова в пятом микрорайоне заявили, что строительство объекта на местности с плотной застройкой осложнит их жизнь.

Жители сказали, что после постройки объекта будет затруднен вход и выход к 4 зданиям, и закрыт доступ машин скорой медицинской помощи и пожарных служб к домам.

Исполнители работ заявили жителям, что строящийся ООО "Nicat" объект будет шахматной школой.

В ответ на запрос в Исполнительной власти Насиминского района сообщили, что строительство шахматной школы на данной территории не предусмотрено.