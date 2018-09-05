В направлявшемся из Грузии автомобиле обнаружили скрытые от таможенного контроля мобильные телефоны и аксессуары - ВИДЕО

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Направлявшийся из Грузии и управляемый гражданином Азербайджана автомобиль марки "BMW 320" был остановлен на таможенном посту "Гырмызы Керпю" и произведен осмотр транспортного средства.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Было отмечено, что до осмотра автомобиля водитель заявил, что при нем и в транспортном средстве нет каких-либо скрытых от таможенного контроля предметов. Однако, в результате проверки в обеих передних сиденьях в салоне автомобиля обнаружили 1 мобильный телефон марки "Samsung Galaxy J3 Pro", 4 телефона "Samsung Galaxy J6", 1 -"Samsung Galaxy J2 pro", 1 - "Samsung Galaxy prime pro", 6 головок от адаптера, 6 USB и 4 зарядных устройства.

По факту ведется расследование.