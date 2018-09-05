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    В направлявшемся из Грузии автомобиле обнаружили скрытые от таможенного контроля мобильные телефоны и аксессуары - ВИДЕО

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Направлявшийся из Грузии и управляемый гражданином Азербайджана автомобиль марки "BMW 320" был остановлен на таможенном посту "Гырмызы Керпю" и произведен осмотр транспортного средства. 

    Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете. 

    Было отмечено, что до осмотра автомобиля водитель заявил, что при нем и в транспортном средстве нет каких-либо скрытых от таможенного контроля предметов. Однако, в результате проверки в обеих передних сиденьях в салоне автомобиля обнаружили 1 мобильный телефон марки "Samsung Galaxy J3 Pro", 4 телефона "Samsung Galaxy J6", 1 -"Samsung Galaxy J2 pro", 1 - "Samsung Galaxy prime pro", 6 головок от адаптера, 6 USB и 4 зарядных устройства. 

    По факту ведется расследование. 

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