В Нахчыване за 2 месяца у 58 человек диагностирован солнечный удар

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) наблюдается резкий рост числа пострадавших от солнечного удара на фоне аномальной жары.
Как сообщили Report в Минздраве Автономной Республики, только за июнь-июль в местные медицинские учреждения обратились 58 человек с диагнозом "солнечный удар".
Медицинские специалисты настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать повышенную осторожность в период экстремальной жары. Особенно уязвимыми категориями являются пожилые люди, дети и лица с хроническими заболеваниями.