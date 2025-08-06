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В Нахчыване за 2 месяца у 58 человек диагностирован солнечный удар

В Нахчыване за 2 месяца у 58 человек диагностирован солнечный удар В Нахчыване за 2 месяца у 58 человек диагностирован солнечный удар
Происшествия
6 августа 2025 г. 10:24
В Нахчыване за 2 месяца у 58 человек диагностирован солнечный удар

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) наблюдается резкий рост числа пострадавших от солнечного удара на фоне аномальной жары.

Как сообщили Report в Минздраве Автономной Республики, только за июнь-июль в местные медицинские учреждения обратились 58 человек с диагнозом "солнечный удар".

Медицинские специалисты настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать повышенную осторожность в период экстремальной жары. Особенно уязвимыми категориями являются пожилые люди, дети и лица с хроническими заболеваниями.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda iki ayda 58 nəfərə günvurma diaqnozu qoyulub 

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