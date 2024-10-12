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В Нахчыване началось судебное разбирательство по делу убийстве на почве кровной мести

В Нахчыване началось судебное разбирательство по делу убийстве на почве кровной мести В Нахчыване началось судебное разбирательство по уголовному делу Бахтияра Расулова, обвиняемого в убийстве на почве кровной мести.
Происшествия
12 октября 2024 г. 11:06
В Нахчыване началось судебное разбирательство по делу убийстве на почве кровной мести

В Нахчыване началось судебное разбирательство по уголовному делу Бахтияра Расулова, обвиняемого в убийстве на почве кровной мести.

Как сообщает Report, дело будет рассматриваться в Суде по тяжким преступлениям Нахчыванской АР судьей Фаигом Гейдаровым.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в этом году в селе Унус Ордубадского района. Бахтияр Расулов (1976 г.р.) обвиняется в умышленном убийстве своего односельчанина Ибрагима Тагиева (1974 г.р.).

Мотивом для убийства стала кровная месть – несколько лет назад Тагиев был арестован за убийство дяди Расулова.

Состоялось подготовительное заседание, суд начнется 22 октября.

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Версия на азербайджанском языке Ordubadda dayısının qatilini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

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