В Нахчыване автомобиль насмерть сбил двух братьев

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Нахчыванской Автономной Республике автомобиль насмерть сбил двух братьев.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

Согласно информации, 23 сентября примерно в 19:00 житель села Хок Кянгярлинского района Нахчыванской АР Тебриз Гусейнли на автомобиле марки Mercedes сбил переходивших дорогу жителей села Рамиза Сеидова и его брата Сабри. Раненые скончались в больнице.

В Государственном управлении дорожной полиции Нахчыванской АР проводится расследование.