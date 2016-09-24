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    В Нахчыване автомобиль насмерть сбил двух братьев

    В Государственном управлении дорожной полиции Нахчыванской АР проводится расследование

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Нахчыванской Автономной Республике автомобиль насмерть сбил двух братьев.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел

    Согласно информации, 23 сентября примерно в 19:00 житель села Хок Кянгярлинского района Нахчыванской АР Тебриз Гусейнли на автомобиле марки Mercedes сбил переходивших дорогу жителей села Рамиза Сеидова и его брата Сабри. Раненые скончались в больнице. 

    В Государственном управлении дорожной полиции Нахчыванской АР проводится расследование.

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