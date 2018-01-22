В Нафталане обнаружен снаряд

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В городе Нафталан обнаружен снаряд.
Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территории Азербайджана (АНАМА).
Было отмечено, что сегодня из Call-центра "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация о том, что на территории села Гашалты Гарагойунлу обнаружен снаряд.
Согласно информации, на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования.
Специалисты агентства осмотрели на указанной территории 1 дом и приусадебный участок и, в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий обнаружили неизвестный предмет, который перевезли на соответствующую территорию агентства для обезвреживания.
Был произведен осмотр близлежащей территории площадью 800 кв. метров, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.
Операция была финансирована правительством Великобритании.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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