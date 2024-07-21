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В Нафталане группа лиц в состоянии алкогольного опьянения нарушила общественный порядок

В Нафталане группа лиц в состоянии алкогольного опьянения нарушила общественный порядок Ночью 16 июля перед одним из рынков города Нафталан группа лиц на автомобиле марки Mercedes в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушила общественный порядок.
Происшествия
21 июля 2024 г. 20:55
В Нафталане группа лиц в состоянии алкогольного опьянения нарушила общественный порядок

Ночью 16 июля перед одним из рынков города Нафталан группа лиц на автомобиле марки Mercedes в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушила общественный порядок.

Как сообщили западному бюро Report из Гянджинской региональной группы МВД, находящиеся в автомобиле Аяз Джафарли, Эльвин Мурадов, Руслан Сафаралиев, Талех Алджафаров и Нихад Гулиев, заявившие, что они являются участниками Отечественной войны, не реагировали на предупреждения сотрудников полиции, несущих службу на территории.

Нарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции, где Аяз Джафарли и Талех Алджафаров оказали сопротивление полиции. По результатам проверки установлено, что задержанные находились в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Naftalanda bir qrup şəxs sərxoş vəziyyətdə ictimai qaydanı pozub

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