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    В МВД Азербайджана прокомментировали увольнение сотрудников полиции в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Стали известны подробности увольнения начальника отделения полиции

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/  Джейхун Гусейнов был уволен с занимаемой  должности в связи с недостатками в исполнении служебных обязанностей. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.  

    Так, начальник 7-ого отделения полиции Бинагадинского районного полицейского управления, подполковник полиции  Гусейнов Джейхун Джалал оглы  был уволен с занимаемой должности в  связи с тем, что нарушив 26 и 27-ой пункты "Дисциплинарного устава",  отстранил от исполнения своих функциональных обязанностей капитана полиции Р. Гасымова, самовольно покинул место службы в день усиленного рабочего режима   в Национальный день траура 20 января, допустил серьезные правонарушения, сопровождаемые нарушением прав человека. 

    *** 15:44

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/  Стали известны подробности увольнения начальника 7-ого отделения полиции Бинагадинского районного полицейского управления, подполковника полиции Джейхуна Гусейнова. 

    По полученной Report информации, помимо него был уволен еще один сотрудник полиции в ранге капитана. 

    Так, начальник отделения полиции Джейхун Гусейнов и капитан полиции провели незаконную операцию.

    В ходе проверки выяснилось, что Д. Гусейнов 20 января - в День национального траура не находился на работе, и без разрешения покинул место службы. В результате он и капитан полиции были уволены. 

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