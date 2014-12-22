В Москве задержаны четверо азербайджанцев, подозреваемых в ограблении соотечественника

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Москве задержаны четверо азербайджанцев, подозреваемых в нападении на предпринимателя. Как сообщает Report, об этом "Интерфакс" заявили в Главном управлении уголовного розыска МВД России.

По данным ведомства, четверо уроженцев Азербайджана в возрасте от 22 до 48 лет были задержаны в Южном округе Москвы. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что ранее в декабре они напали на бизнесмена из Азербайджана и украли у него 300 тыс. руб.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".