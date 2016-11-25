В Москве за разбойные нападения на предпринимателей и их похищения осуждены пятеро граждан Азербайджана

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Вчера, 24 ноября 2016 года, Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Республики Азербайджан: 41-летнего Заура Алиева, 37-летних Намика Ганбарова, Анара Юсубова, 35-летнего Эльнура Юсубова и 42-летнего Анара Насирова, передает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены по чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Суд установил, что в августе 2013 года Алиев создал в Москве банду, в состав которой в разное время вошли ранее судимые братья Юсубовы, Ганбаров и Насиров. На ее вооружении банды находилось не менее 5 пистолетов, автомат Калашникова, карабин и многочисленные боеприпасы.

До августа 2014 года злоумышленники вымогали у соотечественников, занимающихся предпринимательской деятельностью, денежные средства за общее покровительство, угрожая при этом расправой. Четыре коммерсанта, которые отказались платить, подверглись нападениям.

Так, 29 января 2014 года у одного из бизнесменов под угрозой оружия забрали ключи и документы от его автомашины «Мерседес Бенц» стоимостью 1,1 млн рублей. Машину впоследствии по поддельным документам зарегистрировали на знакомую Ганбарова и использовали при совершении дальнейших нападений.

28 июля 2014 года еще одного из потерпевших соучастники пытались похитить с территории автостоянки, но вследствие его активного сопротивления им это сделать не удалось.

В августе 2014 года члены банды похитили и удерживали в различных местах на территории Новой Москвы еще двоих коммерсантов, которые были освобождены за выкуп в размере 8,8 млн рублей, собранный родственниками.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы и приговорил Алиева к 18 годам лишения свободы. Ганбаров, Юсубовы и Насиров осуждены на сроки от 13 до 15 лет лишения свободы. Все они будут отбывать наказания в исправительных колониях строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшим, на общую сумму 10,8 млн рублей.