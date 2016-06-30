В Москве гражданин Азербайджана осужден на 15 лет за грабеж

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Преображенский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего гражданина Азербайджана Хаяла Ализаде.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Москвы, Х.Ализаде приговорен к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за разбой и грабеж.
Установлено, что в течение почти четырех лет - с 2012 по 2015 год - Ализаде совершил 8 разбойных нападений и 5 грабежей на территории столичного района Богородское.
Жертвами его нападений всегда становились женщины, которых Ализаде, обычно в ночное время, под видом частного извозчика соглашался подвезти до дома.
Всего жертвами его нападений стали 13 женщин, которым был причинен материальный ущерб на общую сумму более 2,5 млн. рублей.
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