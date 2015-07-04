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    В Москве девушка разбилась, упав с моста во время селфи

    Девушка фотографировалась вместе с друзьями, не удержалась и упала с моста на набережную

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Девушка разбилась, упав с моста во время селфи  напротив Международного комплекса Москва- Сити. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС,  об этом заявили  в правоохранительных органах столицы России.

    Инцидент произошел в ночь на субботу после полуночи на эстакаде на пересечении Тестовской улицы и Третьего транспортного кольца Москвы. 

    По предварительным данным, девушка делала селфи вместе с друзьями, не удержалась и упала с моста на набережную. От полученных травм она погибла на месте.

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