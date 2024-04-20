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В Московской области убит азербайджанский бизнесмен

В Московской области убит азербайджанский бизнесмен В субботу 20 апреля в подмосковной Балашихе неизвестный мужчина в черном расстрелял 61-летнего Назима Ахмедова.
Происшествия
20 апреля 2024 г. 14:45
В Московской области убит азербайджанский бизнесмен

В субботу 20 апреля в подмосковной Балашихе неизвестный мужчина в черном расстрелял 61-летнего Назима Ахмедова.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

У Ахмедова был семейный продуктовый магазин "Юнис" на улице Свердлова. Утром он приехал на работу, на парковке его выжидал неизвестный в черной одежде. Как только Назим вышел из машины, по нему открыли огонь.

Родственник погибшего Ильгар рассказал, что Назима расстреляли на глазах у его жены.

Отметим, что погибший Назим Ахмедов управлял магазином с 2010 года вместе с женой.

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Версия на азербайджанском языке Moskva ətrafında azərbaycanlı iş adamı öldürülüb

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