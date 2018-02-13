В многоэтажных зданиях КСК “Шарур” возникла проблема с подачей воды

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В многоэтажных зданиях КСК “Шарур”, расположенных в Хатаинском районе Баку, возникла проблема с подачей воды.

Как сообщили Report в компании, в новостройках на улице Худу Мамедова по причине выхода из строя водных насосов, уже неделю приостановили подачу воды.

Как сообщили в ответ на запрос Report в ОАО "Азерсу", в подаче воды на данной территории перерывов не было, проблема в водных насосах на территории КСК.

Председатель "Шарур" КСК, бизнесмен Исфандияр Ахундов не взял ответственность на свою компанию. И.Ахундов заявил Report, что водоснабжением здания занимается не его компания.