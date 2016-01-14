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    В многоэтажном жилом доме в Сумгайыте произошел пожар, 16 человек эвакуированы

    Причиной пожара стало возгорание 5-литрового газового баллона с пропаном

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В многоэтажном жилом доме в Сумгайыте произошел пожар.

    Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). 

    Согласно информации, в результате возгорания 5-литрового газового баллона с пропаном на балконе 3-комнатной квартиры на 4-м этаже общей площадью 89 кв.м. сгорели предметы домашнего обихода на участке в 2 кв.м. Во время пожара 16 жильцов с верхних этажей были эвакуированы. 

    Остальная часть квартиры защищена от огня. Пожар потушен пожарной бригадой в 14:15.

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