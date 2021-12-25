В Мингячевире задержаны фальшивомонетчики

Сотрудниками Мингячевирского городского отделения полиции задержаны лица, подозреваемые в обороте фальшивых купюр.

Сотрудниками Мингячевирского городского отделения полиции задержаны лица, подозреваемые в обороте фальшивых купюр.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, 23 декабря в отделение полиции поступила информация о том, что с двумя таксистами и в хлебном цеху расплатились фальшивыми купюрами (в общей сложности 20 манатов).

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в обороте фальшивых купюр житель Бардинского района Шамиль Мусаев и жительница Агдамского района Илаха Мамедова. Во время осмотра в квартире И.Мамедовой, которую она арендовала, были найдены и изъяты в качестве вещественного доказательства принтер и 49 фальшивых купюр в 50, 20, 5, 1 манатов.

В результате проверок выяснилось, что подозреваемые в разных местах расплачивались этими купюрами с водителями такси и в магазинах.

По факту в Мингячевирском городском отделении полиции возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.