 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мингячевире задержан мужчина, пытавшийся продать 15 кг марихуаны

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции проведена очередная операция по предотвращению незаконного оборота наркотиков.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в Управление полиции на водном транспорте Главного управления полиции на транспорте поступила информация о намерении некоего лица продать в скором времени крупную партию наркотиков на берегу протекающей через Мингячевир Куры.

    Оперативная группа в составе сотрудников управления сразу прибыла на указанную территорию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан и доставлен в управление подозреваемый в продаже наркотиков на данной территории житель Агдашского района Иман Заманов.

    В ходе проведенного в присутствии понятых обыска в принадлежащей мужчине сумке обнаружили и изъяли крупную партию высушенной марихуаны (15 кг 05 г).

    В своих показаниях И.Заманов отметил, что собрал марихуану в лесной полосе на территории Гахского района и привез в Мингячевир, чтобы продать.

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, расследования продолжаются. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi