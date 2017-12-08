 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мингячевире вынужденный переселенец отравился лекарством

    Пока неизвестно, произошло ли отравление преднамеренно или случайно

    Мингячевир. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевире женщина отравилась принятым лекартсвом.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на заселенной вынужденными переселенцами туристической базе рядом с Водным анбаром.

    Так, жительница Агдамского района Шалала Гара гызы Мурадова 1988 г.р. отравилась от принятого выше нормы лекарственного препарата. Ш. Мурадова доставлена в больницу.

    Пока неизвестно, было ли это преднамеренным или случайным отравлением. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi