В Мингячевире возбуждено уголовное дело в отношении больной коронавирусом

В следственном отделе Мингячевирского городского отдела полиции в отношении Ш.Ахмедовой было возбуждено уголовное дело

Сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции было установлено, что инфицированная коронавирусом гражданка, несмотря на запрет, покинула место жительства.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, после положительного теста на COVID-19 жительнице города Ш.Ахмедовой было назначено лечение на дому с соблюдением самоизоляции, однако нарушив правила самоизоляции, гражданка покинула место жительства.

На территорию была вызвана бригада врачей, Ахмедову доставили по адресу проживания.

Посетив общественные места будучи зараженной коронавирусом, Ахмедова создавала серьезную угрозу для окружающих лиц. В следственном отделе Мингячевирского городского отдела полиции в отношении Ш.Ахмедовой было возбуждено уголовное дело.