В Мингячевире в результате ДТП пострадали два человека

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Ширванское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21099" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-21010" на улице Самух.

В результате один молодой и один пожилой человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Молодой человек, получивший травму в области головы, отказался от помощи врачей. Другой пострадавший - водитель "ВАЗ-21010" Мирзоев Рафиг Магомед оглы 1960 г. был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.