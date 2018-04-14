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    В Мингячевире в ходе массовой драки один человек получил тяжелые травмы

    Мингячевир. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Мингячевире в городке проживания вынужденных переселенцев один человек был избит группой лиц.

    Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано в городке для вынужденных переселенцев в доме № 4. 

    Сообщается, что Эльвин Явер оглу Оруджев, 1989 г.р., был избит группой лиц и получил травмы различной степени тяжести. Раненый помещен в больницу.

    Сообщается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта.

    По факту ведется расследование.

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