В Мингячевире в ходе массовой драки один человек получил тяжелые травмы

Мингячевир. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Мингячевире в городке проживания вынужденных переселенцев один человек был избит группой лиц.

Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано в городке для вынужденных переселенцев в доме № 4.

Сообщается, что Эльвин Явер оглу Оруджев, 1989 г.р., был избит группой лиц и получил травмы различной степени тяжести. Раненый помещен в больницу.

Сообщается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта.

По факту ведется расследование.