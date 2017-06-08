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    В Мингячевире произошло ДТП, есть пострадавший - ФОТО

    По факту ведется расследование
    © Report.az

    Мингячевир. 8 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает ширванское бюро Report, авария произошла на площади Самеда Вургуна.

    В центральной части площади Яшар Хамайыл оглу Гулиев за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106" столкнулся с управляемым Князем Ниязи оглу Асадовым автомобилем марки "KİA".

    В результате ДТП находившийся в автомобиле "ВАЗ-2106", который действовал как такси, пассажир Ниджат Хикмет оглу Исмаилов получил травмы различной степени тяжести.

    Пострадавший доставлен в Мингячевирскую центральную городскую больницу. Ему оказана первая медицинская помощь.

    Как сообщили в больнице, состояние Н.Исмаилова удовлетворительное, его лечение продолжается.

    По факту ведется расследование. 

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