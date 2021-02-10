В Мингячевире наркоторговец "подрабатывал" кражей велосипедов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, задержан житель города Заур Гусейнов, занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств.
Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, при обыске у него был обнаружен героин.
В ходе оперативных мероприятий были выявлены и другие преступные деяния задержанного.
Следствием было установлено, что Гусейнов украл и продал 4 велосипеда.
По факту возбуждено уголовное дело.