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В Мингячевире наркоторговец "подрабатывал" кражей велосипедов

В Мингячевире наркоторговец "подрабатывал" кражей велосипедов При обыске у него был обнаружен героин
Происшествия
10 февраля 2021 г. 11:36
В Мингячевире наркоторговец подрабатывал кражей велосипедов
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, задержан житель города Заур Гусейнов, занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, при обыске у него был обнаружен героин.

В ходе оперативных мероприятий были выявлены и другие преступные деяния задержанного.

Следствием было установлено, что Гусейнов украл и продал 4 велосипеда.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə 4 velosiped oğurlayan şəxs saxlanıldı

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