В Мингячевире два человека получили ножевые ранения

Мингячевир. 5 мая. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошла поножовщина.

Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на автобусной остановке напротив парка отдыха на улице Тебриз.

Согласно сообщению, двое жителей города - Мушвиг Гурбан оглу Эфендиев 1992 г.р. и Наджаф Эльхан оглу Гусейнов 1985 г.р. на почве конфликта получили тяжелые ножевые ранения.

Оба раненых были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.