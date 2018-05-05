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    В Мингячевире два человека получили ножевые ранения

    Мингячевир. 5 мая. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошла поножовщина.

    Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на автобусной остановке напротив парка отдыха на улице Тебриз.

    Согласно сообщению, двое жителей города - Мушвиг Гурбан оглу Эфендиев 1992 г.р. и Наджаф Эльхан оглу Гусейнов 1985 г.р. на почве конфликта получили тяжелые ножевые ранения.

    Оба раненых были доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

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