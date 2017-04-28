В Мингячевире автомобиль сбил возвращающегося со школы ученика

Мингячевир. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Мингячевире возвращающегося со школы 9-летнего ученика сбила машина.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Тебриз.

Аловсат Аллахверди оглу Абдуллаев за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным номером 10-ES-946 сбил переходящего дорогу школьника Вусала Вугар оглу Кязымова 2008 г.р.

Пострадавший помещен в Мингячевирскую центральную городскую больницу.

В медицинском учреждении отметили, что В.Кязымов посещен в отделение травматологии с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами на лице.

Как сообщили местному бюро Report в отделении полиции города Мингячевир, по факту городское отделение ведет расследование.