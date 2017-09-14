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    В Мингячевире автомобиль сбил 6-летнего ребенка, мальчик серьезно пострадал

    По факту ведется расследование

    Мингячевир. 14 сентября. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир автомобиль сбил 6-летнего ребенка, мальчик серьезно пострадал. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, переходящего дорогу Магсуда Эльшан оглу Ибрагимова 2011 г.р. сбил автомобиль марки "ВАЗ - 2107". 

    Совершивший ДТП 37-летний водитель доставил пострадавшего ребенка в больницу. Во время операции мальчику удалили селезенку. В больнице заявили, что состояние ребенка удовлетворительное. 

    По факту ведется расследование. 

    Отметим, что завтра М.Ибрагимов должен был пойти в первый класс. 

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