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В Мингячевире автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

В Мингячевире автомобиль насмерть сбил двух пешеходов На улице Ислама Исламзаде города Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 2 человека. Как передает западного бюро Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей одна из машин потеряла управление
Происшествия
15 октября 2022 г. 21:55
В Мингячевире автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

На улице Ислама Исламзаде города Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает западное бюро Report, после столкновения двух автомобилей, один из них въехал на пешеходов - Хадиджу Султанову, 1966 года рождения и Шамаху Мамедову, 1963 года рождения.

Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в Центральную городскую больницу Мингячевира и помещены в реанимационное отделение.

Несмотря на усилия врачей, обе женщины скончались.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə avtomobil iki piyadanı vuraraq öldürüb

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