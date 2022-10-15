В Мингячевире автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

На улице Ислама Исламзаде города Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 2 человека. Как передает западного бюро Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей одна из машин потеряла управление

На улице Ислама Исламзаде города Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.



Как передает западное бюро Report, после столкновения двух автомобилей, один из них въехал на пешеходов - Хадиджу Султанову, 1966 года рождения и Шамаху Мамедову, 1963 года рождения.



Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в Центральную городскую больницу Мингячевира и помещены в реанимационное отделение.



Несмотря на усилия врачей, обе женщины скончались.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.