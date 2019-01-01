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    В Мингячевире 8 человек пострадали от пиротехники

    В Мингячевире 8 человек получили различные ожоги использования от пиротехнических средств в праздничный вечер накануне

    Мингячевир. 1 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире 8 человек получили различные ожоги использования от пиротехнических средств в праздничный вечер накануне.

    Как сообщает ширванское бюро Report, всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь.

    В целом, на территории города зарегистрировано более 100 вызовов врачей в праздничный день. Среди обращений 3% относятся сердечные проблемы, 11% - головные боли, 3% - желудочно-кишечные, 12% - нервные, 2%- раковые, 7% - респираторные, 33% - давление и 4% - повышение температуры.

    Кроме того, в праздничный вечер накануне скончались два жителя города.

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