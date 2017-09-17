Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире 2-летний ребенок выпал из окна пятого этажа девятиэтажного дома.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в городке, где проживают вынужденные переселенцы.

Так, приехавший в гости вместе с семьей из Баку Балаев Кянан Эмин оглу 2015 г. р. выпал из окна пятого этажа. Получившему повреждение ребенку была оказана медицинская помощь.

Сообщается, что угрозы для его жизни нет. По факту ведется расследование.