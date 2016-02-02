В массовой драке в Баку сын высокопоставленного сотрудника МВД получил ножевое ранение

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Один из сотрудников полиции, получивших ножевое ранение в кафе "Эмин" в Сабунчинском районе Баку, капитан Агаали Алекберов является сыном заместителя начальника Управления снабжения министерства внутренних дел (МВД) полковника Акбера Алекберова.

Как сообщает Report, А.Алекберов доставлен в госпиталь МВД.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 221 (хулиганство) УК.

Отметим, что зачинщики массовой драки в ресторане "Эмин" не выполнили законные требования сотрудников полиции, приехавших на место происшествия, и оказали сопротивление. Они напали с ножом на сотрудников полиции. В результате пострадали 4 сотрудника полиции.