В Маштаге из дома украдены золотые украшения на сумму 8 тыс. манатов
Происшествия
- 20 апреля, 2026
- 13:24
В Маштаге задержаны лица, подозреваемые в краже золотых украшений на сумму 8 тыс. манатов.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го Отделения полиции Сабунчинского района, были установлены и задержаны лица, подозреваемые в совершении преступления - Н. Аббасов, О. Аббасов, Ф. Мовсюмов и Н. Велиев.
"Установлено, что из дома, в который они проникли, были похищены золотые ювелирные украшения стоимостью 8 тыс. манатов и мобильный телефон", - отметили в ведомстве.
Ведется расследование.
