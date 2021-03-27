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В Масаллы задержан покинувший место жительства больной коронавирусом

В Масаллы задержан покинувший место жительства больной коронавирусом Сотрудники полиции продолжают контрольно–профилактические мероприятия в целях обеспечения требований карантинного режима, предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В результате мер, проведенных сотрудниками отдела полиции Масаллинского район
Происшествия
27 марта 2021 г. 11:03
В Масаллы задержан покинувший место жительства больной коронавирусом

Сотрудники полиции продолжают контрольно–профилактические мероприятия в целях обеспечения требований карантинного режима, предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В результате мер, проведенных сотрудниками отдела полиции Масаллинского района, было установлено, что зараженный COVID-19 житель района покинул место жительства.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, жителю города Масаллы М.Бадалбейли было назначено лечение в домашних условиях из-за положительного теста на коронавирус, ему было поручено соблюдать действующие правила и не покидать место жительства.

Сотрудники Масаллинского РОП установили, что мужчина покинул место жительства, грубо нарушив правила карантинного режима, он был возвращен домой с соблюдением медицинских процедур.

В следственном отделе Масаллинского РОП проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda yaşayış yerini tərk edən COVID-19 xəstəsi aşkarlanıb

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