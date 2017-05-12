В Масаллы задержан мужчина, укравший крупную сумму денег и ювелирные изделия

Масаллы. 12 мая. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе задержан мужчина, обвиняемый в ряде краж.

Как сообщает южное бюро Report, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Масаллинского района в качестве подозреваемого лица был задержан 31-летний житель села Еддиоймаг Руслан Аяз оглу Агаев.

Он обвиняется в ограблении частных домов в родном селе.

Как сообщили местному бюро Report в отделении полиции Масаллинского района, поступила оперативная информация об ограблении задержанным лицом за последний месяц нескольких пустующих домов в селе Еддиоймаг и нанесении владельцам крупного ущерба. Согласно информации, только из одного дома Р. Агаев украл более 5 000 манатов и ювелирные изделия.

Расследуется причастность задержанного к другим ограблениям и его связь с иными лицами.