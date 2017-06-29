В Масаллы водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия

Масаллы. 29 июня. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на одной из центральных улиц района.

Так, переходившего дорогу Замига Али оглу Бахышова 2009 г.р. сбил автомобиль марки Toyotа Prado, который впоследствии скрылся с места ДТП.

З. Бахышов с тяжелыми травмами был помещен в одну из столичных больниц.

Водитель, совершивший наезд, задержан сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции.

Отметим, что отец малолетнего ребенка Али Бахышов работает заместителем директора в одной из сельских школ в Масаллы.