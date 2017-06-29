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    В Масаллы водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия

    Водитель, совершивший наезд, задержан сотрудниками полиции

    Масаллы. 29 июня. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на одной из центральных улиц района. 

    Так, переходившего дорогу Замига Али оглу Бахышова 2009 г.р. сбил автомобиль марки Toyotа Prado, который впоследствии скрылся с места ДТП.

    З. Бахышов с тяжелыми травмами был помещен в одну из столичных больниц. 

    Водитель, совершивший наезд, задержан сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции.

    Отметим, что отец малолетнего ребенка Али Бахышов работает заместителем директора в одной из сельских школ в Масаллы.

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