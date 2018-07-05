В Масаллы столкнулись грузовой и легковой автомобили, 6 человек пострадали

Масаллы. 5 июля. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 6 человек.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на круге Тезекенд магистрали Алят-Астара в Масаллинском районе.
Грузовой автомобиль марки "Shacman" столкнулся с легковушкой марки "Mercedes". По предварительным данным, в результате аварии "Mercedes" съехал с дороги и перевернулся. В результате пострадали находившиеся в легковом автомобиле 4 человека и двое человек из грузовика.
Пострадавшие были доставлены в больницу Масаллинского района.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости