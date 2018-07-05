 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Масаллы столкнулись грузовой и легковой автомобили, 6 человек пострадали

    По факту ведется расследование
    © Report

    Масаллы. 5 июля. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 6 человек.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на круге Тезекенд магистрали Алят-Астара в Масаллинском районе.

    Грузовой автомобиль марки "Shacman" столкнулся с легковушкой марки "Mercedes". По предварительным данным, в результате аварии "Mercedes" съехал с дороги и перевернулся. В результате пострадали находившиеся в легковом автомобиле 4 человека и двое человек из грузовика.

    Пострадавшие были доставлены в больницу Масаллинского района.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi