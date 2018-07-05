В Масаллы столкнулись грузовой и легковой автомобили, 6 человек пострадали

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Масаллы. 5 июля. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 6 человек.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на круге Тезекенд магистрали Алят-Астара в Масаллинском районе.

Грузовой автомобиль марки "Shacman" столкнулся с легковушкой марки "Mercedes". По предварительным данным, в результате аварии "Mercedes" съехал с дороги и перевернулся. В результате пострадали находившиеся в легковом автомобиле 4 человека и двое человек из грузовика.

Пострадавшие были доставлены в больницу Масаллинского района.

По факту ведется расследование.