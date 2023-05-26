В Масаллы произошло ДТП со смертельным исходом

В селе Банбашы Масаллинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

В селе Банбашы Масаллинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает южное бюро Report , инцидент произошел на участке автодороги Масаллы-Дигях-Тезе Алвады, проходящем через село.

Согласно информации, автомобиль марки "Лада Приора", которым управлял житель Масаллинского района Намиг Эйнуллаев, столкнулся с "ВАЗ-2104", за рулем которого находился Мири Агаев.

В Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что после удара "ВАЗ-2104" упал в канал, водитель транспортного средства скончался. Находящийся в указанном автомобиле пассажир И.Сейфуллаев, а также водитель "Приоры" получили травмы различной степени тяжести.

По факту в Массалинском РОП начато расследование.