О нас

В Масаллы произошло ДТП со смертельным исходом

В Масаллы произошло ДТП со смертельным исходом В селе Банбашы Масаллинского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
26 мая 2023 г. 21:34
В Масаллы произошло ДТП со смертельным исходом

В селе Банбашы Масаллинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Масаллы-Дигях-Тезе Алвады, проходящем через село.

Согласно информации, автомобиль марки "Лада Приора", которым управлял житель Масаллинского района Намиг Эйнуллаев, столкнулся с "ВАЗ-2104", за рулем которого находился Мири Агаев.

В Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что после удара "ВАЗ-2104" упал в канал, водитель транспортного средства скончался. Находящийся в указанном автомобиле пассажир И.Сейфуллаев, а также водитель "Приоры" получили травмы различной степени тяжести.

По факту в Массалинском РОП начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Masallıda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub

Самое читаемое

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi