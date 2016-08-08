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    В Масаллы поезд сбил мотоцикл, водитель погиб

    Саттар Нехматов погиб на месте, его пассажир госпитализирован в больницу

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе поезд сбил мотоцикл. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана. 

    Согласно информации, 7 августа примерно в 06:00 в селе Астанлы Масаллинского района на неохраняемом переходе пассажирский поезд Баку-Астара сбил мотоцикл, управляемый жителем района Саттаром Нехматовым. 

    В результате С.Нехматов погиб на месте, его пассажир госпитализирован в больницу.

    По факту ведется расследование. 

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