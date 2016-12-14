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    В Масаллы годовалый ребенок упал со второго этажа

    По факту проводится расследование в Масаллинском районном отделе полиции

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе годовалый ребенок упал со второго этажа и получил телесные повреждения. 

    Как сообщает Report, Мамедов Магомед Араз оглу (2015 г.р.) упал из окна на втором этаже частного двухэтажного жилого дома.

    В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 в Баку.  

    По факту проводится расследование в Масаллинском районном отделе полиции.

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