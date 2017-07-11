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    В Масаллинском районе скончался ребенок сбитый машиной две недели назад

    Отец ребенка заместитель директора одной из сельских школ в Масаллы

    Масаллы. 11 июля. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе сбитый автомобилем две недели назад ребенок скончался .

    Как сообщает Report, Замиг Али оглу Бахышов, 2009 г.р., несмотря на усилия врачей скончался в Клиническом медицинском центре № 1.

    Происшествие зарегистрировано на одной из центральных улиц района. Когда З.Бахышов переходил дорогу его сбил автомобиль Toyota Prado, который скрылся с места ДТП. З.Бахышов получил тяжелые ранения и был помещен в одну из больниц в Баку.

    Совершивший ДТП водитель задержан сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции .

    Отец погибшего ребенка заместитель директора одной из сельских школ в Масаллы.

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