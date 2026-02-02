В Лянкяранском районе сгорел дом, есть погибший

В Лянкяранском районе сгорел дом.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел ночью на территории села Ашагы Нюведи Лянкяранского района.

Согласно информации, пожар произошел в двухэтажном доме, принадлежащем жителю села - Рафи Рагимову (1981 г.р.). На место происшествия были привлечены техника и живая сила противопожарной части МЧС Лянкярана. В результате принятых мер удалось предотвратить распространение огня на другие строения.

На месте пожара было обнаружено тело владельца дома Р. Рагимова.

По факту проводится расследование.