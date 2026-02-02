Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Лянкяранском районе сгорел дом, есть погибший

    Происшествия
    • 02 февраля, 2026
    • 09:19
    В Лянкяранском районе сгорел дом, есть погибший

    В Лянкяранском районе сгорел дом.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел ночью на территории села Ашагы Нюведи Лянкяранского района.

    Согласно информации, пожар произошел в двухэтажном доме, принадлежащем жителю села - Рафи Рагимову (1981 г.р.). На место происшествия были привлечены техника и живая сила противопожарной части МЧС Лянкярана. В результате принятых мер удалось предотвратить распространение огня на другие строения.

    На месте пожара было обнаружено тело владельца дома Р. Рагимова.

    По факту проводится расследование.

    Лянкяран пожар МЧС
    Lənkəranda ev yanıb, bir nəfər  ölüb
