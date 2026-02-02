В Лянкяранском районе сгорел дом, есть погибший
Происшествия
- 02 февраля, 2026
- 09:19
В Лянкяранском районе сгорел дом.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел ночью на территории села Ашагы Нюведи Лянкяранского района.
Согласно информации, пожар произошел в двухэтажном доме, принадлежащем жителю села - Рафи Рагимову (1981 г.р.). На место происшествия были привлечены техника и живая сила противопожарной части МЧС Лянкярана. В результате принятых мер удалось предотвратить распространение огня на другие строения.
На месте пожара было обнаружено тело владельца дома Р. Рагимова.
По факту проводится расследование.
В Лянкяранском районе сгорел дом, есть погибший
