Лянкяран. 19 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяране задержан мужчина, перерезавший сыну горло.

Как сообщает южное бюро Report, задержан Ильхам Ягубов, перерезавший прошлой ночью во время семейного конфликта горло сыну Али Ягубзаде.

Доставленный врачами станции скорой медицинской помощи в Лянкяранскую центральную районную больницу Али Ягубзаде 1999 г.р. был прооперирован, его состояние средней тяжести.

Задержанный Ильхам Ягубов заявил, что при совершении преступления был не в себе. По его словам, все произошло внезапно. Во время ссоры с супругой в руках у мужчины разбилась бутылка и он ранил сына, пытавшегося их разъединить.

По факту возбуждено уголовное дело.