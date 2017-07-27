В Лянкяране вернувшийся со свадьбы пьяным мужчина нанес увечья соседям - ФОТО

© Foto: Report.az

Лянкяран. 27 июля. REPORT.AZ/ После свадьбы в селе Синовли Лянкяранского района произошла драка, в результате которой пострадали три человека.

Как передает южное бюро Report, во время драки между односельчанами 45-летний Мехралиев Дашгын Барат оглу и 24-летний Мехрализаде Руслан Адиль оглу получили различные травмы головы и тела в результате избиения.

Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу, им оказана медицинская помощь.

Потерпевший Д. Мехралиев сообщил, что их односельчанин по имени Рамин Гусейнов после возвращения с проходившей по соседству свадьбы в нетрезвом состоянии употребил на улице нецензурные выражения. Когда ему сделали замечание, Рамин поднял камень с земли и бросил в Д. Мехралиева. К драке присоединился находившийся с Д. Мехралиевым его родственник Р. Мехрализаде.

По словам очевидцев происшествия, нападавшие также получили травмы, однако не обратились в больницу. Об инциденте сообщили в службу 102 министерства внутренних дел.

Факт расследуется.