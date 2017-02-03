В Лянкяране в больнице скончался 2-летний ребенок

Лянкяран. 3 февраля. REPORT.AZ/ В лянкяранской больнице скончался 2-летний ребенок.

Как сообщает южное бюро Report, в Лянкяранскую районную центральную больницу была доставлена жительница села Балетон Агазаде Аян Тейюб гызы 2015 г.р.

В медицинском учреждении сообщили, что 2-летней А. Агазаде был поставлен диагноз "астматический статус" (острая дыхательная недостаточность). Ее поместили в отделение реанимации.

Родители девочки обратились к медикам слишком поздно. Поэтому, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.