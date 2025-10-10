В Лянкяране в автомобиле нарушителя ПДД нашли наркотики

В Лянкяранском районе в автомобиле водителя, нарушившего правила дорожного движения, обнаружено большое количество наркосодержащих таблеток.

Как сообщает южное бюро Report, сотрудники полиции остановили автомобиль марки "Mercedes" за нарушение ПДД. В ходе проверки выяснилось, что 48-летний водитель, ранее судимый Джейхун Агаев, находился под воздействием наркотических веществ.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили 1000 таблеток метадона, а также опиум и марихуану. Следствием установлено, что Агаев привез наркотические средства в Лянкяран с целью их дальнейшей продажи.

По факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении Джейхун Агаева избрана мера пресечения в виде ареста.