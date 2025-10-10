В Лянкяране в автомобиле нарушителя ПДД нашли наркотики
Происшествия
- 10 октября, 2025
- 13:39
В Лянкяранском районе в автомобиле водителя, нарушившего правила дорожного движения, обнаружено большое количество наркосодержащих таблеток.
Как сообщает южное бюро Report, сотрудники полиции остановили автомобиль марки "Mercedes" за нарушение ПДД. В ходе проверки выяснилось, что 48-летний водитель, ранее судимый Джейхун Агаев, находился под воздействием наркотических веществ.
При осмотре автомобиля полицейские обнаружили 1000 таблеток метадона, а также опиум и марихуану. Следствием установлено, что Агаев привез наркотические средства в Лянкяран с целью их дальнейшей продажи.
По факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении Джейхун Агаева избрана мера пресечения в виде ареста.
Последние новости
13:59
Лебедев назначен генсеком СНГ на следующие три годаВ регионе
13:58
Фото
Завершена программа сертификации и аккредитации участников инновационной экосистемыИКТ
13:56
Фото
К концу года проект "Библиотека в каждой мечети" охватит 250 мечетейВнутренняя политика
13:56
В Польше автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть раненыеДругие страны
13:50
Фото
Видео
Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:50
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:49
Лидеры стран СНГ в Душанбе подписали 19 документов - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:46
В Баллыгая во время поисков обнаружены останки, принадлежащие 10 и более лицамВнутренняя политика
13:41