В Лянкяране столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

В Лянкяране столкнулись два грузовых автомобиля, один из водителей получил тяжелые травмы.

Как сообщает южное бюро Report авария произошла на участке автомагистрали Алят-Астара, пролегающей по территории села Бурджали.

Грузовой автомобиль марки "КамАз" столкнулся с автомобилем марки "ЗИЛ". В результате "ЗИЛ" врезался в дерево на обочине дороги.

Водитель "ЗИЛ", житель села Паракенд Эльхан Гасым оглу Гасанов получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу. Находившийся в тяжелом состоянии водитель помещен в реанимационное отделение.

По факту ведется расследование.