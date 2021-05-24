О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Лянкяране ребенок скончался от пищевого отравления

В Лянкяране ребенок скончался от пищевого отравления В Лянкяране произошел несчастный случай
Происшествия
24 мая 2021 г. 23:20
В Лянкяране ребенок скончался от пищевого отравления

В Лянкяране произошел несчастный случай.

Как передает Report, в Центральную больницу Лянкяранского района поступила жительница города Марьям Мурад гызы Гасымова 2016 года рождения, а вслед за ней поступил Гасым Мурад оглу Гасымов 2015 года рождения, проживающий по тому же адресу.

Выяснилось, что члены семьи несколько дней назад отравились бобовыми, и их попытались лечить в домашних условиях.

Несмотря на усилия врачей, 5-летняя М.Гасымова скончалась в больнице спустя несколько часов. Ее брата Г.Гасымова отправили в одну из больниц Баку.

Отметим, что в последние дни в Лянкяране часто наблюдаются случаи отравления бобовыми. Как сообщили в больнице, только сегодня были выявлены еще три случая заражения.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lənkəranda bir ailənin iki üzvü qidadan zəhərlənib, 5 yaşlı uşaq ölüb

Самое читаемое

В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
Завершился второй полуфинал Евровидения-2021
Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"
21 мая 2021 г. 01:26
Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
ФотоВсемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
20 мая 2021 г. 09:57
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
В Баку создается новый медицинский центр
В Баку создается новый медицинский центр
20 мая 2021 г. 10:06
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
Таира Салахова похоронят в Баку
Таира Салахова похоронят в Баку
21 мая 2021 г. 11:22
Скончался Таир Салахов
Скончался Таир Салахов
21 мая 2021 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi