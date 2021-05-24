В Лянкяране ребенок скончался от пищевого отравления

В Лянкяране произошел несчастный случай

В Лянкяране произошел несчастный случай.

Как передает Report, в Центральную больницу Лянкяранского района поступила жительница города Марьям Мурад гызы Гасымова 2016 года рождения, а вслед за ней поступил Гасым Мурад оглу Гасымов 2015 года рождения, проживающий по тому же адресу.

Выяснилось, что члены семьи несколько дней назад отравились бобовыми, и их попытались лечить в домашних условиях.

Несмотря на усилия врачей, 5-летняя М.Гасымова скончалась в больнице спустя несколько часов. Ее брата Г.Гасымова отправили в одну из больниц Баку.

Отметим, что в последние дни в Лянкяране часто наблюдаются случаи отравления бобовыми. Как сообщили в больнице, только сегодня были выявлены еще три случая заражения.

По факту ведется расследование.