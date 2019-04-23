В Лянкяране проливные дожди привели к обвалам и оползню - ФОТО

В Лянкяранском районе произошел оползень.

Как сообщает южное бюро Report, в последние дни в результате проливных дождей произошли обвалы на последнем участке (6 километров) автомобильной дороги Гиркан-Дашдатюк-Биласар общей протяженностью 22 км, в частности на дорогах ведущих к селам Ханбулан, Дашдатюк и Биласар.

Кроме того, к разрушениям отдельных участков дороги привели также стекающие с горного массива селевые потоки.

В целях осуществления мер по восстановлению дороги на территорию уже доставлена техника. В местах завалов поставлены предупреждающие знаки. После нормализации погодных условий будут проведены ремонтно-восстановительные работы.