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    В Лянкяране произошло ДТП, пострадали 7 человек - ФОТО

    Пятеро пострадавших - члены одной семьи

    Лянкяран. 16 сентября. REPORT.AZ/ В лянкяранском селе Шагларкюче произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 членов одной семьи.

    Как сообщает южное региональное бюро Report, на 7 км дороги Лянкяран-Лерик столкнулись внедорожник марки "Mercedes" и "Nissan Sunny" с государственным регистрационным номером 42-BP-239.

    Водитель автомобиля "Nissan" Фарахим Меликзаде 1990 г.р., его мать Шинеханум Фараджева 1965 г.р., ее невестка Салатын Фараджева 1995 г.р. и двое малолетних внуков Гусейн Фараджзаде и Нур Фараджзаде были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу с ранениями различной степени тяжести.

    Находившиеся в другом автомобиле Малик Бабаев и Мехман Габибов также поступили в больницу с тяжелыми травмами.

    По словам очевидцев, после совершения ДТП направлявшийся в сторону Лянкярана водитель внедорожника сбежал с места ДТП, сняв номерные знаки автомобиля.

    Полиция приступила к расследованиям, направленным на выявление и задержание бежавшего водителя. 

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