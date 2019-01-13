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    В Лянкяране произошла авария, два человека тяжело ранены - ФОТО

    Лянкяран. 13 января. REPORT.AZ/ На части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию Лянкяранского района произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает южное бюро Report, автомобиль марки "Daewoo", под управлением Дадашова Фуада Таир оглы (1992) столкнулся с атвомобилем марки "Prado", за рулем которого находился Гасымов Эльмяддин Натиг оглы (1991).

    В результате аварии тяжелые телесные травмы получили водитель "Daewoo" Ф.Дадашов и его пассажир Гусейнов Рауф (1996).

    Раненым поставлен диагноз черепно-мозговой травмы и перелома обеих ног, им оказана соответствующая медицинская помощь. Водителю "Prado" оказана амбулаторная помощь.

    Причиной аварии послужило лопнувшее колесо, в результате которого водитель "Daewoo" потерял управление.

    По факту ведется расследование.

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