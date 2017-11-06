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    В Лянкяране перевернулся автомобиль, два человека получили травмы

    Причиной аварии стало управление автомобилем на высокой скорости© Report

    Лянкяран. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе перевернулся автомобиль.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара, пролегающем по территории села Гейшабан.

    Водитель Mitsubishi-pikap с государственным регистрационным номерным знаком 90-MV-061 потерял управление, и автомобиль, выехав с дороги, перевернулся.

    В результате жители Уджарского района 28-летний Сабир Шукюр оглу Солтанов и Агамир Миргашим оглу Мовсумов получили различные телесные повреждения, они были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

    Причиной аварии стало управление автомобилем на высокой скорости во время моросящего дождя.

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